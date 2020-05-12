Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

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Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал «360».

По словам Алексеевой, лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску, так как она сделана по всем канонам медицины.

Еще более надежным вариантом станет чередование многоразовой маски с одноразовой, утверждает врач.

Однако, тем, кто предпочитает только многоразовые маски, терапевт посоветовала купить сразу несколько штук, чтобы иметь с собой вторую про запас. Алексеева предупредила, что если постоянно пользоваться только одной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм владельца.

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