Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. Об этом он сообщил на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал Собянин.
Он добавил, что совместно с коллегами из регионов и правительством долго обсуждали меры, необходимые для нормальной жизни в нынешней ситуации и выделили пять главных направлений.
По словам мэра столицы, это ответственное поведение граждан и новая культура, предполагающая максимальную заботу о собственном здоровье и о здоровье тех, кто находится рядом.
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