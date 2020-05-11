Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. Об этом он сообщил на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал Собянин.

Он добавил, что совместно с коллегами из регионов и правительством долго обсуждали меры, необходимые для нормальной жизни в нынешней ситуации и выделили пять главных направлений.

По словам мэра столицы, это ответственное поведение граждан и новая культура, предполагающая максимальную заботу о собственном здоровье и о здоровье тех, кто находится рядом.

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