В Троице-Сергиевой лавре умер от коронавируса еще один насельник

Умер архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры, расположенной в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в Telegram-канале.

Уточняется, что насельник скончался 11 мая от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее в лавре от коронавируса также умерли главный врач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).