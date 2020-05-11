Голикова заявила, что ряд регионов мог бы выйти на второй этап снятия ограничений

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявила, что некоторые российские регионы могли бы перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Она уточнила, что такой переход был бы возможен, если бы регионы принимали решение об ослаблении ограничительных мер.

По ее мнению, перейти ко второму этапу снятия ограничений могли бы 11 регионов.

«Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11», — заключила Голикова.

Она также подчеркнула, что в вопросе снятия ограничительных мер необходимо учитывать тот факт, что коронавирус может вернуться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других российских регионах.