Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

Голикова призвала наращивать темпы тестирования при выходе из режима временных ограничений. «Нам придется жить с этой инфекцией, мы должны организовать свою работу и быт, чтобы мы были застрахованы», — уточнила вице-премьер.

Она рассказала, что в России начали проведение эпидемиологических мер после появления первой информации о заболевших в Китае. Это позволяло не допускать завоза инфекции в РФ в течение двух месяцев. К концу апреля смертность выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%.

На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.

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