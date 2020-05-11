В России провели более 5,6 млн тестов на коронавирус

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Роспотребнадзор с начала распространения пандемии SARS-CoV-2 провел более 5,6 млн тестов на выявление коронавируса у жителей России, сообщает Telegram-канал «Стопкронавирус.РФ».

По данным специалистов, только за последние сутки медики провели более 188 тыс. тестов на инфицирование.

В настоящее время под медицинским наблюдением в России в связи с пандемией остаются более 247 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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