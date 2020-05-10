Минкомсвязь предупреждает об ужесточении проверок пассажиров вывозных рейсов

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Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян перед их вылетом из-за границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В частности, перед посадкой пассажир должен будет предъявить документы, подтверждающие его проживание в регионе, в который совершается рейс, заявили в министерстве.

В соответствии с установленными правилами, вывозные рейсы формируются по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета» с целью снизить опасность распространения коронавируса,

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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