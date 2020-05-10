Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения России и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это рассадка с большим расстоянием, санобработка... Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук», — сообщил Глушко.
Он также отметил, что решений о переносе ЕГЭ пока нет.
«Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — пояснил замминистра.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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