Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

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Минпросвещения России и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса. Об этом рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Это рассадка с большим расстоянием, санобработка... Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук», — сообщил Глушко.

Он также отметил, что решений о переносе ЕГЭ пока нет.

«Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две», — пояснил замминистра.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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