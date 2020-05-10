Землетрясение силой в 4,2 балла произошло в Китае
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 4,2 балла на территории КНР на расстоянии 613 км от города Алматы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался на глубине в 5 км под землей. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 у сейсмологов в настоящее время нет.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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