Землетрясение силой в 4,2 балла произошло в Китае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12973555/Depositphotos_108522578_xl-2015-pic905-895x505-27196.jpg">

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 4,2 балла на территории КНР на расстоянии 613 км от города Алматы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался на глубине в 5 км под землей. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 у сейсмологов в настоящее время нет.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 4,6 баллов в Казахстане

— Землетрясение произошло в Иране