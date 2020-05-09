Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Два судна с гражданами России на борту подверглись атакам пиратов в Гвинейском заливе, свидетельствуют данные портала Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.
В первом случае пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG, сообщает портал. В результате инцидента могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане России и Украины.
Второе нападение было совершено в отношении научно-исследовательского судна DJIBLOHO, говорится в сообщении Dryad Global. По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.
Портал характеризует источники, из которых получены сведения о нападениях, как «пользующиеся высоким доверием».
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