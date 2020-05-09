В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
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В Греции за сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заразившихся до 2 710, пишет минздрав страны.
В стране от коронавируса умер 151 человек. Средний возраст погибших — 75 лет.
Сейчас в реанимации находятся 28 человек. В Греции проведено 97 тысяч тестов на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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