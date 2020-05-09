В Петербурге таксист изнасиловал девушку
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В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 22-летнюю девушку, пишет «Регион.online» со ссылкой на осведомлённый источник в городских силовых структурах.
«По какой причине мужчина напал на пассажирку и совершил насильственный половой акт, устанавливается», — сообщил источник.
По предварительным данным, 34-летний мужчина из Таджикистана изнасиловал пассажирку на улице Седова в районе дома №20. Подозреваемый задержан.
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