Число жертв COVID в Испании почти достигло 26,5 тысяч человек

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В Испании за сутки жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали 179 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Общее число летальных исходов за время пандемии поднялось до 26 478 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 604 человека. Общее число выявленных случаев заражения достигло 223 578 граждан.

При этом от коронавирусной инфекции излечились 133 952 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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