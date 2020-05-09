В Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом за сутки

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В материковом Китае за прошедшие сутки был зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом ввезенный из-за рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Уточняется, что еще 15 случаев бессимптомного заболевания были выявлены внутри страны.

В Китае с декабря было зафиксировано 82 887 случаев заражения, из них 1 681 – ввезенный из-за границы. Умерли 4 633 пациента.

В больницах продолжают находиться 208 человек с коронавирусом, выздоровели больше 78 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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