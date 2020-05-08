Посол Великобритании в РФ почтила память погибших в годы Второй мировой войны
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт возложила венок из красных маков к мемориалу погибшим в годы Второй мировой войны на Софийской набережной в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского диппредставительства.
«Союзничество и победа во Второй мировой войне — важная веха в общей истории Великобритании и России», — говорится в сообщении посольства.
Мемориал жертвам ВМВ находится на территории резиденции британского посла в Москве.
Красный мак в европейских странах — символ памяти погибших во всех военных и гражданских вооружённых конфликтах, начиная с 1914 года.
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