Калужская область продлила самоизоляцию до лета

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Калужская область продлила режим самоизоляции до 31 мая, написал и.о. губернатора Владислав Шапша в Telegram.

«Обсудили (на заседании регионального оперативного штаба) ситуацию с коронавирусом. Она непростая, поэтому принял решение продлить режим повышенной готовности до конца мая», — говорится в сообщении.

Шапша добавил, что в ближайшее время власти представят план поэтапного выхода из самоизоляции.

Ранее в Калужской области был введен «масочный режим». В регионе коронавирусом заразились 1564, скончались 13 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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