Посольство России в Латвии осудило осквернение советских памятников

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Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника летчикам 1-го Гвардейского авиаполка ВВС Балтийского флота в поселке Скулте и братского захоронения советских воинов в городе Валмиере. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Поражает своей аморальностью акт вандализма в преддверии Дня Победы», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что в ходе возложения цветов к братским захоронениям в городе Валмиере сотрудники посольства также обнаружили осквернение мемориала в центре города.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что не удивлены наличию подобных бесчинств именно в Латвии, где звучат «ложные обвинения в адрес победителей гитлеровского режима».

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