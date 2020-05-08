Человек погиб при землетрясении в Иране

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Как минимум один человек погиб в результате землетрясения в иранской провинции Тегеран, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

При землетрясении пострадали 11 человек, один человек погиб, заявил Куливанд.

По данным телерадиовещательной корпорации IRIB, магнитуда землетрясения составила 5,1, его эпицентр располагался на границе провинций Тегеран и Мазендеран.

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