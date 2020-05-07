Трамп заявил, что Путин принял его предложение о поставках аппаратов ИВЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/12459067/upload-RTS2JZ07-pic905-895x505-64562.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин принял его предложение о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) России. Об этом сообщает Reuters.

Американский глава отметил, что сделал соответствующее предложение в рамках телефонного разговора в четверг, 7 мая.

Трамп также выразил мнение, что Россия якобы переживает не лучшие времена из-за пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Трамп провели телефонный разговор