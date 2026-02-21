Размер шрифта
Общество

В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния

Масленичные гуляния отменили в Казани в связи с опасностью атаки дронов
Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Мероприятия на свежем воздухе, которые должны были пройти в Казани, отменили в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщило Управление культуры Исполнительного комитета города.

«Мероприятия на улице, в том числе Масленичные гуляния, отменяются», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что все учреждения культуры в населенном пункте продолжают проводить дополнительные занятия и мастер-классы в штатном режиме. Организации действуют строго по установленным алгоритмам, подчеркнули в управлении.

«Просим сохранять спокойствие», — отмечается в публикации.

В управлении пообещали оперативно доводить новую информацию о ситуации до жителей.

Утром 21 февраля в четырех городах Татарстана — Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевскеобъявили угрозу атаки дронов. В заявлении подчеркивалось, что подобный режим вводят при обнаружении БПЛА на территории региона. На этом фоне в аэропортах, расположенных в Казани и Нижнекамске, начали действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Ранее в Краснодаре при атаке беспилотника пострадал человек.
 
