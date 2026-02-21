Размер шрифта
В США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях

CNN: Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения
Пресс-служба Минобороны РФ

Американские разведывательные службы утверждают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание в рамках полной трансформации своего арсенала. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладают ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — говорится в тексте.

По информации телеканала, Китай в июне 2020 года якобы провел тайное ядерное испытание несмотря на введенный с 1996 года мораторий на подобную деятельность, и планировал провести еще несколько экспериментов в будущем. По мнению разведки США, Пекин намерен создать «ядерное оружие следующего поколения», в том числе с использованием нескольких миниатюрных ядерных боеголовок внутри одной ракеты.

«По словам источников, Китай, по всей видимости, также разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности – то, чего страна ранее никогда не производила, – которое может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США», — пишет CNN.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

Ранее в США заявили о намерении включить Китай в новый договор с РФ по контролю над вооружениями.
 
