В Москве побит рекорд Петербурга по высоте сугробов

Синоптик Колесов: снежный покров в Москве после циклона «Валли» достиг 78 см
Григорий Сысоев/РИА Новости

Благодаря циклону «Валли» высота сугробов в центре Москвы превзошла рекордный показатель в центре Санкт-Петербурга, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, рекордный снежный покров в Санкт-Петербурге был зафиксирован 5 марта 2011 года, когда его высота составила 73 сантиметра. Сейчас же Москва пила этот рекорд, Высота сугробов в центре города была зафиксирована на уровне 78 см.

«Уже сейчас в центре Москвы перекрыт рекорд Питера по высоте снега. Поэтому утром 20 февраля в центре Москвы снежный покров составил 77 сантиметров, а сегодня, когда влияние этого циклона уже практически заканчивается, даже 78 сантиметров», — сказал синоптик.

По оценке Колесова, благодаря предстоящим циклонам снега в столице «еще прибавится».

Причиной мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 20 февраля, стал циклон «Валли», пришедший в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали выпадение до 25 мм осадков и увеличение сугробов на 25–31 см. Из-за снегопада в аэропортах Москвы было отменено восемь рейсов.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать весенней оттепели.
 
