Вертолет совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком округе

Человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком округе

Один человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что на борту вертолета Ми-8 находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку понадобилась амбулаторная помощь.

Причина аварии не называется.

Также накануне ночью стало известно о падении вертолета в Ромненском округе Амурской области. Пассажиры воздушного судна не выжили. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

В связи с происшествием в Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур.

Ранее появились кадры с места падения вертолета в Приамурье.