В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ ранен мирный житель

Гладков: в результате удара БПЛА по автомобилю пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Никольский FPV-дрон ударил по ГАЗели. Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставила в Борисовскую ЦРБ», — отметил глава области.

Он добавил, что медиками оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на 21 февраля Гладков заявил, что украинская армия атаковала Белгородскую область при помощи ракет. Целью атаки со стороны ВСУ стала критическая инфраструктура региона, подчеркнул он.

Губернатор отметил, что на местах работают оперативные службы,. Оценка повреждений начнется в светлое время суток.

Также сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали объект в Удмуртии, в результате чего пострадали 11 человек.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками.