Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ ранен мирный житель

Гладков: в результате удара БПЛА по автомобилю пострадал мирный житель
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Никольский FPV-дрон ударил по ГАЗели. Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставила в Борисовскую ЦРБ», — отметил глава области.

Он добавил, что медиками оказывается вся необходимая помощь.

В ночь на 21 февраля Гладков заявил, что украинская армия атаковала Белгородскую область при помощи ракет. Целью атаки со стороны ВСУ стала критическая инфраструктура региона, подчеркнул он.

Губернатор отметил, что на местах работают оперативные службы,. Оценка повреждений начнется в светлое время суток.

Также сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали объект в Удмуртии, в результате чего пострадали 11 человек.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!