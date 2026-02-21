«Это ужасно»: Волочкова заявила об издевательствах над спортсменами России

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что российские спортсмены терпят издевательства из-за своей конкурентоспособности. Ее слова приводит «Чемпионат.сom».

«Я считаю, что наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. Я смотрю на это как профессионал, я знаю, что такое коньки», — заявила она.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Спортсмены сумели завоевать пока только одну медаль — ски-альпинист Никита Флиппов выиграл серебро.

Фигуристы Гуменник и Петросян в личных турнирах заняли шестые места.

