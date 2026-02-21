Размер шрифта
Zivert обвинили в самозахвате элитного поселка

Соседка Zivert пожаловалась на постройки, забор и деревья певицы
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певицу Zivert (настоящее имя Юлия Сытник) обвинили в самозахвате элитного поселка в Красногорске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Zivert живет в особняке из двух построек на участке больше 2 тысяч квадратных метров на берегу Истры стоимостью, по данным Mash, около 60 млн рублей.

Утверждается, что на певицу в администрацию поселка пожаловалась соседка. Женщина заявила, что Zivert вынесла в общую зону свои постройки, забор и деревья и мешает ей пройти к дома. Власти поселка проверили жалобу и попросили убрать клумбы, мусор в виде ящиков и стройматериалов, а также заделать ямы, покосить траву и обрезать ветки деревьев.

Другие соседи артистки добавили в беседе с Mash, что эта соседка писала жалобы и на других обитателей поселка. Сама Zivert не ответила на звонок журналистов.

До этого жалоба в Генпрокуратуру поступила на соседей Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось, что Нагиев купил апартаменты с пляжем в Дубае за 300 млн рублей.
 
