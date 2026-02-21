Певец Эдуард Шарлот выступил в колонии с патриотическими песнями ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Самарской области.

В ведомстве рассказали, что осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения и вошел в состав патриотического музыкального коллектива.

«В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника был концерт, организованный осужденными для осужденных», — уточнили в пресс-службе.

Представители УФСИН также подчеркнули, что вступление в творческую группу способствует развитию у Шарлота коммуникативных навыков, формированию положительной мотивации к соблюдению закона и социальной адаптации.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Осенью 2025 года артиста отправили в колонию общего режима.

