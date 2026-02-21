Украина предложила Евросоюзу альтернативный маршрут для транзита нефти

Украина предлагает использовать для перевозки нефти в Венгрию и Словакию элементы своей инфраструктуры, в частности трубопровод Одесса - Броды вместо нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на письмо, которое представители Киева при Евросоюзе направили профильному управлению Еврокомиссии.

Отмечается, что такая логистика могла бы быть осуществлена либо через систему транспортировки нефти Украины, либо по морю с последующей остановкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу Одесса - Броды дальше в страны ЕС.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

Ранее Виктор Орбан обвинил Украину в попытке взять под контроль поставки энергоносителей РФ в Европу.