Пьяный мужчина угрожал продавцам страйкбольным пистолетом в Прокопьевске

В Кузбассе мужчина угрожал продавцам страйкбольным пистолетом
В Прокопьевске росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя, который после неудачной попытки кражи товара устроил скандал в магазине и угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в магазине на улице 10-й микрорайон. Мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но продавцы его остановили. В ответ он достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать.

Персонал нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы обезвредили дебошира. Задержанный был пьян, выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим. Пистолет отправили на экспертизу, злоумышленник доставлен в отдел полиции.

До этого пьяный россиянин украл плюшевые игрушки из автомата и раздал прохожим. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии.

Ранее фанат Lego с игрушечным пистолетом грабил детские магазины в Петербурге.
 
