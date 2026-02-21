Пьяный мужчина угрожал продавцам страйкбольным пистолетом в Прокопьевске

В Прокопьевске росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя, который после неудачной попытки кражи товара устроил скандал в магазине и угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в магазине на улице 10-й микрорайон. Мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но продавцы его остановили. В ответ он достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать.

Персонал нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы обезвредили дебошира. Задержанный был пьян, выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим. Пистолет отправили на экспертизу, злоумышленник доставлен в отдел полиции.

До этого пьяный россиянин украл плюшевые игрушки из автомата и раздал прохожим. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу в нетрезвом состоянии.

Ранее фанат Lego с игрушечным пистолетом грабил детские магазины в Петербурге.