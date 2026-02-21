Размер шрифта
Политолог объяснил новую глобальную пошлину Трампа

Политолог Дудаков: Трамп ввел глобальную пошлину в 10% для спасения авторитета
Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп ввел глобальную пошлину на импорт в 10% для всех стран мира, чтобы сохранить авторитет на фоне решения Верховного суда США о признании незаконными прошлых тарифов. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, последние действия на этом направлении стоит воспринимать как «отчаянную меру и попытку сохранить лицо». Он счел грандиозным политическим поражением решение Верховного суда США об отмене предыдущих пошлин.

«Трамп ввел пошлину 10% и только на срок до 150 дней. Потом их придется отменять, либо просить одобрения на продление у конгресса, который вряд ли на это пойдет. Причем отмена случится прямо перед выборами в конгресс. Я не думаю, что это как-то поможет Трампу», — сказал Дудаков.

По его словам, сейчас переговорная позиция американского лидера во всем мире резко ослабла. Другим странам незачем договариваться с США, если тарифы могут быть отменены по решению суда, заключил политолог.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. В начале феврале The New York Times писала, что пошлины принесли США $287 млрд.

Ранее Верховный суд объяснил Трампу, у кого есть право вводить пошлины.
 
