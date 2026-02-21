Размер шрифта
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS и пусковые установки ракет «Фламинго»

Минобороны: ВС РФ поразили установки украинских ракет «Фламинго» и РСЗО HIMARS
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ уничтожили пусковые установки украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Уничтожена транспортно-заряжающая машина <...> HIMARS <...>, нанесено поражение пусковым установкам <...> ракет <...> «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины — «Газета.Ru», местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Места их скопления выявили в 141-м районе.

В ведомстве уточнили, что в операциях приняли участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. Также к выполнению боевых задач привлекли операторов ударных дронов и артиллерийские расчеты.

Ранее российские военные уничтожили казармы операторов беспилотников ВСУ в Сумской области.
 
