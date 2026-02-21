Депутат прокомментировала ЧП с провалившейся под лед Байкала машиной с туристами

Вице-спикер Государственной думы РФ Виктория Абрамченко заявила, что без системного контроля и осознанности туристов лед озера Байкал останется зоной высокого риска. Таким образом парламентарий в своем канале в мессенджере Max прокомментировала ЧП с автомобилем, перевозившим гостей из Китая и провалившимся под лед на Байкале.

По ее словам, произошедшая трагедия свидетельствует о «вопиющем пренебрежении безопасностью». Законодатель выразила уверенность, что для предотвращения подобных происшествий в будущем необходимо в первую очередь работать с туристами.

«Необходимо масштабное информирование: туристы должны понимать, что въезд на лед на обычном автомобиле — это не приключение, а игра в «русскую рулетку». Нельзя полагаться на авось и «многолетний опыт» частного водителя», — написала Абрамченко.

Депутат добавила, что туроператоры должны предупреждать клиентов о рисках и напоминать о правилах безопасности. Как отметила парламентарий, туристам при выборе экскурсии по льду Байкала надо отдавать предпочтение не внедорожникам, а специальным судам на воздушной подушке. Только так удастся искоренить теневой рынок и необорудованные переправы, уверена законодатель.

20 февраля на озере Байкал автомобиль УАЗ, в котором находились девять человек — восемь туристов из Китая и водитель — провалился под лед. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. В прокуратуре Иркутской области заявили, что спасся лишь один человек. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

