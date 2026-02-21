ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго»

Российские войска сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», принадлежащие Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны также были уничтожены управляемая авиабомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 172 украинских беспилотника самолетного типа, принадлежащие украинской армии.

Накануне ночью украинские беспилотники, начиненные польской взрывчаткой, нанесли удары по крупному промышленному центру Удмуртии — городу Воткинску, а также по Краснодару и Самарской области. Ряд пабликов сообщали, что по Воткинску нанесли удар ракетами «Фламинго».

«Фламинго» — одна из последних украинских разработок. В августе прошлого года эксперт Михаил Ходаренок рассказывал, что в Киеве началось производство этих ракет. Сообщалось, что они способны поражать цели на расстоянии 3000 км и что ВСУ хотят применять их для ударов вглубь России.

Ранее в четырех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников.