ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго»

ВС РФ уничтожили пять новых украинских ракет «Фламинго»
Российские войска сбили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», принадлежащие Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны также были уничтожены управляемая авиабомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 172 украинских беспилотника самолетного типа, принадлежащие украинской армии.

Накануне ночью украинские беспилотники, начиненные польской взрывчаткой, нанесли удары по крупному промышленному центру Удмуртии — городу Воткинску, а также по Краснодару и Самарской области. Ряд пабликов сообщали, что по Воткинску нанесли удар ракетами «Фламинго».

«Фламинго» — одна из последних украинских разработок. В августе прошлого года эксперт Михаил Ходаренок рассказывал, что в Киеве началось производство этих ракет. Сообщалось, что они способны поражать цели на расстоянии 3000 км и что ВСУ хотят применять их для ударов вглубь России.

Ранее в четырех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников.
 
