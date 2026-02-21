Размер шрифта
Многоквартирные дома в Волгограде получили повреждения при атаке дронов

Бочаров: в Волгограде после атаки БПЛА выявили повреждение четырех домов
Илья Питалев/РИА Новости

Четыре многоквартирных дома в Волгограде получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале администрации региона.

«В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: улица Танеева, 6; улица Панферова, 14; улица Саушинская, 7; улица 2-я Штурманская, 9а», — рассказал глава региона.

Он добавил, что поручил подготовить пункт временно размещения для жильцов поврежденных домов.

Кроме того, в городе зафиксировали падение обломков БПЛА на территории одной из производственных площадок. По словам Бочарова, никто из людей не пострадал. Повреждений промышленной и коммунальной инфраструктуры выявлено не было.

Утром 21 февраля пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны сбили 77 украинских дронов. В Волгоградской области перехватили и уничтожили один беспилотник, уточнили в ведомстве.

Ранее украинский БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре.
 
