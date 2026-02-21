В Москве вырос спрос на обследования в клиниках ночью

Жители Московского региона стали чаще обращаться в частные клиники в ночное время, чтобы сэкономить на обследованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в ряде частных клиник Москвы и Московской области число обращений ночью выросло на 20–25%. Медицинские сети предлагают скидки — до половины стоимости услуг, чтобы оборудование не простаивало. Чаще всего пациенты записываются на плановые исследования, в том числе КТ и МРТ.

Так, МРТ пары суставов с контрастным усилением в одной из клиник днем стоит 15 000 рублей, а ночью — 10 500. КТ легких днем обходится примерно в 4000 рублей, ночью — на тысячу дешевле.

Топ-менеджер одной из московских медицинских сетей сообщил каналу, что для стабильного заработка оборудование должно работать постоянно. Он отметил, что по сравнению с периодом пандемии, когда на КТ приезжали круглосуточно, поток пациентов снизился, однако спрос сохраняется и число обращений растет.

При этом каждая компания по-своему определяет «ночное время»: где-то это интервал с 21 до 8 часов, где-то — с 23 до 6. Основная часть записей приходится на поздний вечер и время ближе к полуночи.

