Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

В Москве вырос спрос на обследования в клиниках ночью

Baza: москвичи стали чаще ходить на ночные обследования ради скидок до 50%
Антон Вергун/РИА «Новости»

Жители Московского региона стали чаще обращаться в частные клиники в ночное время, чтобы сэкономить на обследованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в ряде частных клиник Москвы и Московской области число обращений ночью выросло на 20–25%. Медицинские сети предлагают скидки — до половины стоимости услуг, чтобы оборудование не простаивало. Чаще всего пациенты записываются на плановые исследования, в том числе КТ и МРТ.

Так, МРТ пары суставов с контрастным усилением в одной из клиник днем стоит 15 000 рублей, а ночью — 10 500. КТ легких днем обходится примерно в 4000 рублей, ночью — на тысячу дешевле.

Топ-менеджер одной из московских медицинских сетей сообщил каналу, что для стабильного заработка оборудование должно работать постоянно. Он отметил, что по сравнению с периодом пандемии, когда на КТ приезжали круглосуточно, поток пациентов снизился, однако спрос сохраняется и число обращений растет.

При этом каждая компания по-своему определяет «ночное время»: где-то это интервал с 21 до 8 часов, где-то — с 23 до 6. Основная часть записей приходится на поздний вечер и время ближе к полуночи.

Ранее стало известно, что россияне тратят большие суммы на лечение зубов из-за неправильной гигиены.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!