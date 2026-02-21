Размер шрифта
В четырех городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников

Угрозу атаки дронов объявили в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске
Global Look Press

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории республики Татарстан. Об этом сообщило правительство региона, опубликовав заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте уточняется, что предупреждение распространяется на четыре города. Речь идет о Казани, Елабуге, Альметьевске и Нижнекамске.

«Режим вводится в случае обнаружения БПЛА на территории республики», — подчеркнули в правительстве.

Там добавили, что в настоящее время в аэропортах Казани и Нижнекамска действуют ограничения на прием и отправку самолетов.

Утром 21 февраля министерство обороны России заявило, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 77 украинских дронов. В Краснодарском крае отразили атаку 24 беспилотников, в Крыму — 13, в Курской области — девяти. Еще девять целей нейтрализовали в Ростовской области, восемь — в Белгородской области, пять — в Самарской области. В Саратовской области сбили три БПЛА, в Воронежской и Волгоградской областях — по одному. Четыре летательных аппарата ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали 11 человек.
 
