СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале

Следователи установили личности всех утонувших в микроавтобусе на Байкале, сообщил РИА Новости представитель регионального главка Следственного комитета.

«Личности всех восьми человек, которые утонули в машине на Байкале, установлены следствием», — сказал собеседник агентства.

20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девять человек. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что около 15.00 УАЗ выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района с туристами на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду озера Байкал. Во время движения автомобиль провалился под лед, восемь человек утонули, в том числе водитель и девочка 2013 года рождения. Одному туристу удалось спастись.

На месте работают пять водолазов и два спасателя.

В агентстве по туризму Иркутской области заявили, что туристы были из Китая и что перевозчик не имел официальной регистрации.

Ранее СМИ писали, что водитель провалившейся машины знал о трещине, но все равно решил поехать.