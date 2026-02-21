Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Российский боец рассказал, какой мессенджер военнослужащие используют на СВО

Боец Банзай: военные ВС РФ пользуются на фронте российским мессенджером
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пользуются для коммуникации российским мессенджером. Об этом сообщил боец с позывным Банзай, передает «Интерфакс».

По его словам, отечественный мессенджер хорошо функционирует. При этом боец не уточнил названия платформы.

«И в принципе не пользуемся тем, о чем говорят сейчас все, <...> потому что ребята на позициях живут круглосуточно. Это просто может привести к их гибели», — добавил военнослужащий.

В свою очередь командир взвода с позывным «Гектор» рассказал, что российский военный мессенджер, используемый в зоне проведения спецоперации, способен передавать текст, видеозвонки и любые файлы.

Некоторое время назад российские пользователи начали массово жаловаться на сбой работы мессенджера Telegram. Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, а также военкоры призвали российские власти не блокировать мессенджер, поскольку считают, что в настоящее время альтернативы ему нет. Доброволец Алексей Черников с позывным «ЦСКА» рассказал, что через платформу осуществляется взаимодействие между позициями, координация действий и работа операторов беспилотников.

В ФСБ заявили, что использование Telegram российскими военными в зоне СВО создает угрозу их жизни.

Ранее глава ФСБ ответил на вопрос о переговорах с Дуровым.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!