Российский боец рассказал, какой мессенджер военнослужащие используют на СВО

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пользуются для коммуникации российским мессенджером. Об этом сообщил боец с позывным Банзай, передает «Интерфакс».

По его словам, отечественный мессенджер хорошо функционирует. При этом боец не уточнил названия платформы.

«И в принципе не пользуемся тем, о чем говорят сейчас все, <...> потому что ребята на позициях живут круглосуточно. Это просто может привести к их гибели», — добавил военнослужащий.

В свою очередь командир взвода с позывным «Гектор» рассказал, что российский военный мессенджер, используемый в зоне проведения спецоперации, способен передавать текст, видеозвонки и любые файлы.

Некоторое время назад российские пользователи начали массово жаловаться на сбой работы мессенджера Telegram. Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, а также военкоры призвали российские власти не блокировать мессенджер, поскольку считают, что в настоящее время альтернативы ему нет. Доброволец Алексей Черников с позывным «ЦСКА» рассказал, что через платформу осуществляется взаимодействие между позициями, координация действий и работа операторов беспилотников.

В ФСБ заявили, что использование Telegram российскими военными в зоне СВО создает угрозу их жизни.

Ранее глава ФСБ ответил на вопрос о переговорах с Дуровым.