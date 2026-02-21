Генпрокуратура Литвы вызвала на беседу российского рэпера Гио Пику

Глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подписал запрет на въезд в страну рэпера с российским гражданством Гио Пики (Георгия Джиоева). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

При этом, продолжает издание, для окончательного принятия решения необходима санкция Генеральной прокуратуры Литвы. По данным Shot, Генпрокуратура страны пригласила Джиоева на беседу, которая должна пройти в ближайшие дни.

После этого будет решена судьба концерта Гио Пики в Вильнюсе, запланированного на 21 марта в Pramogų Arena, вмещающей 10 тысяч человек.

Гио Пика родился в 1978 году в Грузинской ССР, имеет российское гражданство. Организаторы его концерта в Вильнюсе представляют рэпера как исполнителя из Грузии, выступающего в Европе, Азии и США, пишет портал Eur Asia Daily.

По данным портала, в связи с планировавшимся в марте в Вильнюсе концертом мэр города Валдас Бенкунскас возмущался тем, что исполнителю не запрещено выступать в Литве, хотя власти насчитали как минимум семь концертов в России.

До этого запрет на въезд Гио Пики в Литву подписал министр внутренних дел страны.

