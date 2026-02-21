Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Наука

В Британии приостановили испытания половых блокаторов для детей

Times: в Британии отложили эксперимент с блокаторами полового созревания
Александр Гальперин/РИА Новости

В Британии приостановили подготовку эксперимента с блокаторами полового созревания после заявлений представителей здравоохранения о возможном «долгосрочном биологическом вреде» для детей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на Минздрав страны и письмо Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

По данным издания, испытания, которые планировал провести королевский колледж Лондона, должны были охватить до 250 добровольцев в возрасте от 10 лет. Предполагалось, что детям будут вводить препарат в течение двух лет с последующим наблюдением до раннего взросления. Исследователи собирались оценить развитие мозга, качество жизни, физическое и психическое состояние участников по сравнению с теми, кто не получал препарат. Как отмечает газета, проект мог стать крупнейшим испытанием блокаторов полового созревания.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявили, что подготовка к испытанию приостановлена. Проведение исследования будет возможно только при наличии экспертных научных и клинических данных, подтверждающих его безопасность и необходимость.

Издание также сообщило, что MHRA обратилось к королю Карлу III и предложило установить минимальный возраст участников не ниже 14 лет. В письме ведомства указано, что есть высокая вероятность потери фертильности и необратимого повреждения костей у испытуемых.

В марте 2024 года Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила о прекращении использования блокаторов полового созревания для лечения гендерной дисфории у детей и молодежи. В службе поясняли, что препараты препятствуют высвобождению фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов из гипофиза, тем самым задерживая половое созревание и развитие вторичных половых признаков.

В декабре 2024 года минздрав страны сообщил о намерении окончательно запретить продажу и назначение таких препаратов для лечения гендерной дисфории лицам младше 18 лет.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор истончения коры мозга у подростков.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!