В России с 1 марта перенесут крайний срок оплаты ЖКХ

С 1 марта в России изменится срок оплаты ЖКХ и правила подписок
Алексей Сухоруков/РИА Новости

С 1 марта в России вступают в силу новые законы, включая перенос крайнего срока оплаты ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям, платежные документы будут направляться не 1-го, а 5-го числа месяца. Как отмечается, это позволит гражданам оплачивать коммунальные услуги после получения зарплаты и снизит риск просрочек.

Всего с 1 марта начинают действовать десятки новых норм, затрагивающих интересы миллионов россиян. Изменения касаются сферы ЖКХ, защиты от нежелательных подписок, авиаперелетов с детьми, целевого обучения медиков и других направлений.

Для семей с детьми вводится гарантия бесплатного предоставления соседних мест в самолетах детям до 12 лет без дополнительной платы. Авиаперевозчики также будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета.

Студенты-медики, поступившие на целевое обучение, теперь обязаны отработать не менее трех лет в организации, выдавшей квоту. В противном случае им придется вернуть стоимость обучения и выплатить двукратный штраф.

Онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за подписки после отвязки банковской карты. Для отказа от подписки должен быть предусмотрен простой механизм в личном кабинете.

Кроме того, владельцы кафе и магазинов обязаны привести вывески в соответствие с законом о русском языке, реклама энергетических напитков будет сопровождаться предупреждением о вреде, газовые службы получат право отключать квартиры при недопуске сотрудников, а оформить онлайн-займ до 1 млн рублей без биометрии станет невозможно.

Ранее в Госдуме назвали количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян.
 
