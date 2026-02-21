Армия России установила контроль над населенным пунктом Карповка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Запад».

За минувшую неделю Вооруженные силы России взяли под контроль семь населенных пунктов в нескольких областях в зоне проведения специальной военной операции. Как отметили в оборонном ведомстве, в результате наступления подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка в Сумской области, а в Донецкой народной республике подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Миньковка.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль населенные пункты Запасное, Магдалиновка и Приморское Запорожской области

По данным на 2025 год, российские военные заняли более 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Наибольшее число освобожденных территорий приходится на Донецкую народную республику — 23 пункта.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.