Польская шорт-трекистка получила удар коньком в глаз во время забега на ОИ

Польской шорт-трекистке Селье нужна операция после удара коньком в глаз на ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Польская шорт-трекистка Камила Селье получила удар коньком в область глаза во время четвертьфинального забега на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх — 2026, после чего была вынуждена отправиться в больницу. Об этом в комментарии TVP Sport рассказал пресс-атташе польской олимпийской команды Конрад Недзведзкий.

«Глаз опухший, не может открыть. Разрезана щека, скуловая кость повреждена. Камила едет с врачом в больницу, мы ждем транспорта», — отметил он.

Спортсменка бежала в шестом забеге в четвертьфинале. Во время одного из поворотов она не удержалась, начала падать. Ее соперница — американка Кристен Сантос-Грисволд — по инерции нанесла ей коньком удар в лицо, попав в нижнюю часть глазницы. Селье потеряла сознание, а лед залила кровь. Стюарды доставили ее к борту, где оказали ей первую помощь. В итоге обе конькобежки получили штраф и не вышли в полуфинал.

После этого, на следующий день, стало известно, что Селье потребуется операция. Об этом заявил пресс-секретарь Олимпийского комитета Польши Катажина Коханяк-Роман.

«Камиле необходима операция, которая заключается в повторном вскрытии раны, чтобы врачи могли точно оценить состояние кости. Томография выявила небольшой перелом», — указал он.

Ранее американская фигуристка по-русски обратилась к фанатам после победы на ОИ.
 
