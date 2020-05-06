В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

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Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.

Таким образом, датой окончания пандемии названо 24 августа.

Дата отдаляется не в первый раз. Сначала специалисты прогнозировали, что вспышка в России может закончиться 8 августа, затем они заявили, что 12 августа, а последний раз говорилось о 17 августа.

Авторы модели поясняют, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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