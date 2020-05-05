В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

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В МИД России заявили, что Чехия пока не осознала, какой удар по собственной национальной истории она нанесла после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Захарова отметила, что маршал Конев и Красная армия работали с чехами словно это было единое братство. А то, что эту память потревожили, является кощунством.

«Абсолютно кощунственные действия <...> Их потомки и семьи, и историки никогда не смогут принять этого решения», — добавила она.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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