ВОЗ призвала к равному распределению лекарства от коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что успех в борьбе с коронавирусом зависит от равного распределения лекарства в мире, пишет ТАСС.

«Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства, а то, насколько равно мы сможем их распределить», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы одни люди были защищены, а другие подвергались опасности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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