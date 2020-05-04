Роспотребнадзор заявил о снижении темпа прироста заражений коронавирусом в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России снижается темп прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, независимо от числа зараженных, темп все равно снижается.
«Это стабильная тенденция. Она может быть более выраженная, менее выраженная», — добавила она.
Попова считает, что страна идет в правильном направлении. Однако ускорить движение России к избавлению от коронавируса поможет неукоснительное выполнение введенных властями требований.
За последние 24 часа в 82 регионах России зафиксировано 10 581 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составляет 145 268. Выздоровели 18 095 человек, умерли — 1356.
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