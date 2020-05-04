Власти Гонконга бесплатно раздадут жителям многоразовые медицинские маски

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Каждый житель Гонконга в ближайшее время бесплатно получит от местных властей многоразовую медицинскую маску, которую можно будет стирать, и она не будет терять защитных свойств, сообщает газета South China Morning Post.

«Задача состоит в том, чтобы каждый гражданин мог иметь прочную и многоразовую маску для лица. Подготовительные работы вступили в завершающую стадию», — заявил газете представитель местных органов здравоохранения.

Издание сообщает, что многоразовую маску можно будет стирать до 60 раз без потери ее свойств. Деньги на данный проект поступили из бюджетных средств Гонконга, выделенных на борьбу с коронавирусом.

За последнюю неделю в Гонконге не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, всего в регионе заразились 1039 человек, четыре пациента погибли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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