В Китае за сутки выявили три новых случая коронавируса

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Китайские медики выявили всего три новых случая заражения коронавирусом на территории страны за последние сутки, смертей от инфекции не зафиксировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса», — заявили в ведомстве.

Представители госкомитета также отметили, что у 481 пациента на территории страны заражение коронавирусом протекает в тяжелой форме. Всего с начала пандемии скончались 4633 пациента, выздоровели — 77 766.

В провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса по всему миру, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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