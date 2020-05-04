Перелеты Москва — Пекин будут доступны только со справкой об отсутствии COVID-19
Посольство КНР в России заявило, что авиаперелеты Москва — Пекин компании Air China с 8 мая будут доступны только для пассажиров, которые смогут предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщает ТАСС.
«Все пассажиры Air China, совершающие перелет из Москвы в Пекин, должны предоставить справку, которая была получена не менее чем за 120 часов до рейса», — говорится в заявлении дипломатического представительства.
В посольстве подчеркнули, что пройти тестирование на наличие вируса в настоящий момент можно в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Контакты лабораторий и клиник размещены на сайте посольства.
МИД КНР ввел ограничения на въезд в страну 28 марта за исключением отдельных случаев, существенно сократив количество авиарейсов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новая Зеландия не выявила новых случаев коронавируса за последние сутки
— Трамп заявил, что будет благодарен любой стране за создание вакцины от COVID-19